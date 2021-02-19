Москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади с 25 февраля

Зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов заявил, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля. Его слова приводит РИА «Новости».

«Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», — рассказал он.

Венедиктов отметил, что комиссия по наблюдению за этим вопросом будет создана на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года.

Москвичам будет предложено выбрать между памятником Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Ранее известные писатели, журналисты и блогеры подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. После этого было решено предложить москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади.