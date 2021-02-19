Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года Автомобили на подъезде к Крымскому мосту, 19 февраля 2021 года
Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года Вид на Крымский мост, 19 февраля 2021 года
Эксклюзив

Автомобилисты рассказали о ситуации на Крымском мосту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сотни автомобилей уже несколько часов стоят на Крымском мосту. Движение из-за непогоды перекрыто уже второй раз за сутки. Водители, оказавшиеся в снежном плену, рассказали «Газете.Ru», как переживают коллапс на дороге.

«Стоим с 4.30 утра перед постом ДПС на въезде на Крымский мост. Сотрудники ДПС, которые перекрыли въезд, не могут сказать ничего внятного, ссылаются на МЧС. Проблема заключается в том, что на выезде с моста в Керченском районе очень много аварий», — рассказал «Газете.Ru» Петр Васильев.

По словам автоводителя, другие участники движения, простояв несколько часов в пробке, разворачиваются в обратном направлении.

«Никакой помощи на данном участке дороги нет, передо мной стоит примерно около 40 машин. За мной стоит очень много машин, не видно конца этой пробки, я даже не могу представить, на какое расстояние она растянулась, многие люди, простояв по 3-4 часа разворачиваются и уезжают в обратном направлении в сторону Тамани», — подытожил Петр Васильев.

На подъездах к Крымскому мосту открыли пункты обогрева, туда водителей направляют экипажи ДПС. Организована временная стоянка на 300 машин, водителям предлагают помощь и горячий чай. Добраться до пункта обогрева смогли не все.

«Сейчас мы стоим в городе Керчь. В ожидании, когда откроют дорогу до Симферополя, Тавриды. Только что сообщили, что сегодня трассу могут не открыть. До пункта обогрева мы добраться не смогли, потому что все замело снегом, видимость нулевая», — поделился Денис Потолков.

В районе Керченского пролива минувшей ночью прошел сильный снегопад, на мосту плохая видимость. С 9.30 мск движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар — Керчь всего за несколько часов образовался затор протяженностью больше километра. Из-за снегопада перекрыто движение по части трассы «Таврида». Власти Крыма заявили о введении режима ЧС в Керчи и трех районах на востоке республики.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.