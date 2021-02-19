Автомобилисты рассказали о ситуации на Крымском мосту

Сотни автомобилей уже несколько часов стоят на Крымском мосту. Движение из-за непогоды перекрыто уже второй раз за сутки. Водители, оказавшиеся в снежном плену, рассказали «Газете.Ru», как переживают коллапс на дороге.

«Стоим с 4.30 утра перед постом ДПС на въезде на Крымский мост. Сотрудники ДПС, которые перекрыли въезд, не могут сказать ничего внятного, ссылаются на МЧС. Проблема заключается в том, что на выезде с моста в Керченском районе очень много аварий», — рассказал «Газете.Ru» Петр Васильев.

По словам автоводителя, другие участники движения, простояв несколько часов в пробке, разворачиваются в обратном направлении.

«Никакой помощи на данном участке дороги нет, передо мной стоит примерно около 40 машин. За мной стоит очень много машин, не видно конца этой пробки, я даже не могу представить, на какое расстояние она растянулась, многие люди, простояв по 3-4 часа разворачиваются и уезжают в обратном направлении в сторону Тамани», — подытожил Петр Васильев.

На подъездах к Крымскому мосту открыли пункты обогрева, туда водителей направляют экипажи ДПС. Организована временная стоянка на 300 машин, водителям предлагают помощь и горячий чай. Добраться до пункта обогрева смогли не все.

«Сейчас мы стоим в городе Керчь. В ожидании, когда откроют дорогу до Симферополя, Тавриды. Только что сообщили, что сегодня трассу могут не открыть. До пункта обогрева мы добраться не смогли, потому что все замело снегом, видимость нулевая», — поделился Денис Потолков.

В районе Керченского пролива минувшей ночью прошел сильный снегопад, на мосту плохая видимость. С 9.30 мск движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар — Керчь всего за несколько часов образовался затор протяженностью больше километра. Из-за снегопада перекрыто движение по части трассы «Таврида». Власти Крыма заявили о введении режима ЧС в Керчи и трех районах на востоке республики.