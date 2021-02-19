В Подмосковье врачи спасли женщину со стопроцентным поражением легких

В Подмосковье врачи спасли пациентку с сахарным диабетом и лишним весом, у которой коронавирус поразил 100% легких. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

49-летняя женщина была госпитализирована в Видновскую районную в тяжелом состоянии.

«Легкие пациентки были полностью поражены, женщина задыхалась и была немедленно подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких, на котором провела две недели», — приводятся слова заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Александра Плиева.

По его словам, пациентка находилась на ИВЛ две недели. Спустя еще семь дней, обследование показало значительное улучшение состояния легких.

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