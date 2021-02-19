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Российские туристы попали в ДТП на автобусе в Египте

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В посольстве России в Египте рассказали о ДТП с туристическим автобусом, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве отметили, что авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир.

По данным посольства, в автобусе находились шесть граждан России. Все они, как уточнили в дипмиссии, получили незначительные ушибы.

«Никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал», — подчеркнули в пресс-службе посольства.

На данный момент угрозы жизни и здоровью российских туристов в Египте нет. Они прошли медосмотр и уже направляются в свои отели.

В сентябре 2020 года российские туристы попали в ДТП с автобусом на юге Турции. Похожее ДТП также произошло в июле в Турции. Тогда число пострадавших достигло 17 человек.

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