Инфекционист рассказал о проценте россиян с иммунитетом к COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал долю россиян, которые выработали иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом сообщает «Россия 24».

По его мнению, в среднем в зависимости от региона иммунитет имеют от 20 до 70% граждан.

При этом врач подчеркнул, что такой показатель тем не менее не является достаточным, чтобы эпидемиологическая ситуация в стране находилась под контролем.

Тимаков добавил, что на данный момент под большей угрозой находятся те, кто до этого не болел коронавирусом, а также не прошел вакцинацию. Он уточнил, что новые мутации COVID-19 становятся более заразными.

Днем ранее вирусолог Центра Гамалеи дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».