Ученые выявили новый штамм коронавируса

Ученые заявили об обнаружении нового «японского» штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Специалисты выразили опасения, что мутация может стать более заразной, чем остальные виды COVID-19.

Они также подчеркнули, что пока точно не установили страну происхождения штамма, однако полагают, что он мог прийти из Бангладеш.

Ранее в США обнаружили гибридный штамм коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».