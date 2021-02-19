В РФПИ рассказали об интересе иностранных посольств к вакцинации «Спутником V»

Российский фонд прямых инвестиций, который является разработчиком вакцины «Спутник V», рассказал об интересе иностранных посольств к российскому препарату. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

В публикации отмечается, что прививку от коронавируса российским препаратом сделали уже дипломаты из 12 стран.

Там также уточнили, что интерес к вакцинации проявили и многие другие посольства.

Кроме того, в заявлении сказано, что Россия направила в иностранных дипмиссии приглашения привиться от COVID-19 вакциной «Спутник V».

Ранее американский посол в РФ Джон Салливан рассказал, как будет прививаться от коронавируса.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».