Россиян предупредили о глобальном похолодании

Профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский спрогнозировал приближающееся глобальное похолодание в России. Об этом сообщает Ura.Ru.

Он отметил, что метеорологи фиксируют на территории страны серьезные изменения климата. Профессор добавил, что в таких условиях глобальное потепление «под большим вопросом».

По его словам, это связано с тем, что в субполярной зоне показатели средней температуры поверхности показывают снижение. Похожие процессы направляются в сторону Северного ледовитого океана, что влечет за собой изменения в атмосфере.

Эксперт подчеркнул, что при продолжении таких климатических изменений серьезные похолодания будут наблюдаться по всему миру, особенно в России и скандинавских странах.

«При этом холод в России будет значительно сильнее, чем в Европе, подогреваемой теплым воздухом Атлантического океана», — добавил Покровский.

Ранее США рассказали о гибели 34 человек из-за непогоды.