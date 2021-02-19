Проценко рассказал о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о разработке способа определения наличия коронавируса нового типа по кашлю. Об этом сообщает «Россия 1».

Он отметил, что кашель имеет характерные признаки, по которым становится ясно, заболеет человек или нет.

«Когда в апреле я общался с кем-то из журналистов, и был вопрос, заболевают ли ваши коллеги, я сказал да, причем то, что они заболевают, но я слышу по его разговору по телефону», — сказал Проценко.

По его словам, тогда многие шутили о том, что диагноз можно поставить по телефону.

Главврач добавил, что после этого специалисты задумались о проведении исследования, в котором в частности участвует и больница в Коммунарке.

В декабре 2020 года Проценко оценил вероятность третьей волны коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».