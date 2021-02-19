Вильфанд предупредил москвичей о наступающих морозах

В начале следующей недели температура в Москве опустится на 10-13°C ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в столице в выходные температура будет ниже нормы на 4-5°C. В понедельник воздух охладится до -12-14°C, по области — до -17°C.

«Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10-13°C ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что ночная температура будет в диапазоне -21-26°C.

Ранее россиян предупредили о глобальном похолодании.