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Директор ГУ &laquo;Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации&raquo; Роман Вильфанд Директор ГУ &laquo;Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации&raquo; Роман Вильфанд

Центральную Россию ждет потепление в конце февраля

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Потепление придет в центр европейской части России в следующую пятницу, 26 февраля. Аномальный холод сменится нормальной погодой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой», — сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в период потепления будет в диапазоне 5-2 градуса мороза.

«Это будет уже нормальная погода, мягкая, но отнюдь не весна», — пояснил метеоролог.

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