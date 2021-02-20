СМИ: МАГАТЭ обнаружило следы урана на ядерных объектах Ирана

Осенью 2020 года во время проверки инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы необогащенного урана на двух иранских объектах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Отмечается, что инспекторы подозревали, что на этих объектах могли храниться незаявленные ядерные материалы. В августе 2020 года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты.

Ранее власти Ирана заявили об установке центрифуг на атомном объекте, который располагается в Натанзе.

До этого сообщалось, что Иран возобновит выполнение обязательств по сокращению своей ядерной программы, если США отменят введенные против страны санкции, заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.