Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло во время работ по усилению конструкций

В момент обрушения здания и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на краевую прокуратуру.

«В здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт», — говорится в сообщении.

Ранее на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение, в результате пострадали три человека. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека.