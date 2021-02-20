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Общество. Новости

Глава Еврейской культурной автономии призвал «не разыгрывать спектакли» вокруг слов Соловьева

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Президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии Владимир Штернфельд прокомментировал появившиеся в Сети негативные оценки высказываний Владимира Соловьева в одном из телеэфиров.

«Разыгрывать эти спектакли [вокруг слов Соловьева] просто ни к чему», — заявил Штернфельд в интервью «Газете.Ru».

Сам Соловьев же указал, что слова были вырваны из контекста, и в том эфире шло «полное осуждение нацизма». Кроме того, напомнил телеведущий, его родные погибли от рук фашистов.

«Свои слова Соловьев произнес в ходе спора, полемики, все были возбуждены», - констатировал Штернфельд.

«Соловьев хороший медиа-деятель, надо дать ему возможность продолжать работать», — убежден президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии.

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