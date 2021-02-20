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Общество. Новости

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Глава управления мэрии Владивостока умер во время работы

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Исполняющего обязанности главы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова обнаружили мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

«Нашли мертвым в кабинете», — уточнил источник.

В настоящее время на месте инциденте находятся сотрудники следственных органов. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

По словам собеседника агентства, Скорляков работал в администрации с декабря 2019 года.

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