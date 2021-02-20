В гараже у жителя Чукотки нашли около 6 кг золота

У жителя Чукотки в гараже нашли около 6 кг золота стоимостью более 26 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Чукотскому АО.

По данным правоохранителей, мужчина незаконно скупал природное золото. В гараже у подозреваемого обнаружили и изъяли промышленный драгоценный металл с содержанием золота массой 5, 994 кг и серебра массой 0,585 кг.

Стоимость изъятого составила 26 млн 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами».

Ранее сообщалось, что машинисты попытались вывезти в Китай золото на 143 млн рублей.