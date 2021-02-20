Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве сообщил о регистрации новой российской вакцины «КовиВак», разработанной в центре имени Чумакова, сообщили в пресс-службе кабмина.

Создатели вакцины используют искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание.

««КовиВак» показал свою эффективность и безопасность и рекомендован к применению у лиц с 18 до 60 лет», — сообщил премьер-министр.

Также Мишустин отметил, что Россия — это единственная страна в мире, где созданы три препарата для профилактики коронавируса. При этом темпы производства увеличиваются, но от этого не должно страдать качество самой вакцины.

По словам Мишустина, в середине марта будут запущены 120 тысяч доз вакцин в гражданский оборот.

Напомним, что Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

«Ранее депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, почему российская вакцина от коронавируса была создана так быстро.