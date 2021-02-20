Гендиректора ТГК-2 Пинигину задержали в Москве

Генеральный директор ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана в Москве, передает «Интерфакс».

«Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск», — сообщает источник агентства.

Также известно, что директору ТГК-2 вменяют злоупотребление должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.

По информации на сайте компании, ПАО «ТГК-2» — крупнейшая теплоэнергетическая компания Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Компания работает в пяти регионах России и в городе Скопье (Северная Македония).

Ранее созданный в Москве Оперативный штаб по контролю воздуха начал бороться с предприятиями, загрязняющими атмосферу в столице.