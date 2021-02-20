В Тольятти завели дело после отравления 34 школьников

В Тольятти возбудили уголовное дело после отравления школьников. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

По предварительным данным, 18 февраля 34 ученика от семи до 16 лет и два педагога обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Обстоятельства происшествия и предшествующие ему причины устанавливаются.

Ранее сообщалось о 30 отравившихся школьниках в Дагестане.