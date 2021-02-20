Названа причина обрушения в цеху на фабрике в Норильске

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Общество. Новости

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Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ 6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ
На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года

Названа причина обрушения в цеху на фабрике в Норильске

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Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия. Его слова приводит «Интерфакс».

«Авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия. В настоящее время ведется расследование», — сказал он.

Потанин добавил, что руководитель фабрики, где случилось ЧП, отстранен от занимаемой должности.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Предварительно, в момент аварии в цеху находились восемь человек. Пятеро госпитализировали, один погиб, поиски еще двоих продолжаются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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