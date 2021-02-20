Названа причина обрушения в цеху на фабрике в Норильске

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия. Его слова приводит «Интерфакс».

«Авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия. В настоящее время ведется расследование», — сказал он.

Потанин добавил, что руководитель фабрики, где случилось ЧП, отстранен от занимаемой должности.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Предварительно, в момент аварии в цеху находились восемь человек. Пятеро госпитализировали, один погиб, поиски еще двоих продолжаются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.