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Общество. Новости

Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов

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Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур», - цитирует Сазанова РИА «Новости».

Отмечается, что документ подготовлен для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы.

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