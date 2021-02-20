ТАСС: попавшие под завалы на Норильской фабрике рабочие погибли

Умерли двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь», — сообщил собеседник агентства.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Предварительно, в момент аварии в цеху находились восемь человек. Пять пострадавших госпитализировали, один погиб, еще двух человек искали под завалами. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария случилась из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.