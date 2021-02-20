ТАСС: попавшие под завалы на Норильской фабрике рабочие погибли

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Общество. Новости

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Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ 6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ
На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года

ТАСС: попавшие под завалы на Норильской фабрике рабочие погибли

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Умерли двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь», — сообщил собеседник агентства.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Предварительно, в момент аварии в цеху находились восемь человек. Пять пострадавших госпитализировали, один погиб, еще двух человек искали под завалами. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что авария случилась из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.

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