В Кремле ответили на вопрос о дальнейшей политической карьере Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем политической карьеры Алексея Навального.

«Это совершенно не наше дело. У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с нашими российскими законами», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что помимо установленных законами правил не может быть других критериев. Пресс-секретарь подчеркнул, что все имеют равные права и обязанности.

Также он заявил, что решение суда о замене условного срока заключения на реальный не отразится на многогранности политической жизни в РФ.

«Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России многогранна. У нас в принципе достаточно плюрализма в политической сфере, оппонируют Кремлю многие. Политическая жизнь развивалась и будет развиваться, мы все ожидаем парламентских выборов», — считает Песков.

Ранее Песков прокомментировал судебный процесс над Навальным.