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Общество. Новости

Рязанская НПК сэкономила 1,2 млрд рублей благодаря реализации программы энергосбережения

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«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», в рамках реализации программы энергосбережения сэкономила в 2020 году более 34,5 тыс. гкал тепловой энергии, более 1 млн киловатт-часов электроэнергии и сократила потребление газообразного топлива более чем на 2,5 тыс. тонн. Экономический эффект от реализации программы составил более 1,2 млрд. рублей.

В рамках стратегии «Роснефть-2022» предприятие ведет системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Наибольшего экономического эффекта специалисты РНПК достигли благодаря замене реакторов на установке каталитического риформинга, техническом перевооружении расходомера на вакуумном блоке установки ЭЛОУ-АТ-6.

Также высокую эффективность показали проекты по снижению расходования пара на технологических установках НПЗ. Они были разработаны сотрудниками РНПК в рамках инициативы Банк идей. В рамках данного проекта работники предприятия могут предлагать свои идеи по повышению эффективности производства, которые впоследствии могут быть применены на заводе. В 2020 году сотрудники РНПК предложили 72 подобных идеи.

Для реализации энергосберегающего потенциала в РНПК принята Программа энергосбережения до 2025 года, направленная на сокращение энергопотребления предприятием по основным направлениям производственной деятельности.

В 2020 году РНПК успешно прошла аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям нового международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». Аудиторы подтвердили планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Ежегодно по данному направлению обучается более 20 человек технологического персонала.

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