Росреестр усилит контроль за использованием дачных участков

Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статс-секретаря — заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Документ позволит решить вопросы с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определением размеров взносов членов товарищества, вовлечением заброшенных садовых и огородных участков в хозяйственный оборот. Также предлагается расширить полномочия председателей садоводческого или огороднического товариществ. На них хотят возложить обязанность контролировать, как и кем используются дачные участки.

«Председатель будет выполнять первичные функции должностного лица в части земельного контроля», — подчеркивает заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

По закону за нецелевое использование садоводческих и огороднических земель может грозить штраф и требование прекратить коммерческую деятельность. В случае неповиновения участок изымают.

Ранее в Московской области были признаны виновными шестеро фигурантов дела о хищении земель Министерства обороны России и лесного хозяйства в Подмосковье.