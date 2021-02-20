Вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна россиянам старше 60 лет до конца февраля

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что россияне старше 60 лет смогут начать делать прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» до конца февраля.

«Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Максютов уточнил, что решение о проведении дополнительных клинических исследований на детях еще не принято.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в гражданский оборот. При этом всего было произведено около 80 тысяч доз.