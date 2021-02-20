Ночь на 23 февраля в Москве может стать самой холодной за этот год

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной в столице в этом году, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ночь на вторник ожидается до -27°C. В День защитника Отечества атмосферное давление поднимется на 20 единиц выше нормы.

«Существенных осадков 23 числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве», — сказала синоптик. Она отметила, что дневная температура будет на уровне -14-16°C.

В целом в праздничные выходные в столице будет постепенно холодать. В воскресенье днем ожидается -8-10°C, а днем в понедельник — -14-16°C.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о наступающих морозах.