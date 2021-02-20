ФСБ назвала причину задержания руководства ТГК-2

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что руководство энергетический компаний ТГК-2 и «Архоблэнерго» создало угрозу энергобезопасности Архангельской области.

В ведомстве рассказали, что спецслужбой совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией в Москве и Архангельске были задержаны лица из числа руководства АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». Задержанные проходят по уже возбужденному уголовному делу. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Как отметили в центре, в период с 2018 по 2020 год подозреваемыми был «причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей».

В субботу, 20 февраля, стало известно о задержании гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежды Пинигиной.