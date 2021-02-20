Эксперт: к ужесточению наказания Навального привело чувство собственной безнаказанности

Алексей Навальный не мог не предполагать, что нарушения им условий отбывания условного срока приведет к ужесточению наказания, рассказал «Газете.Ru» председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

«Навальный сам нарушил процедуру и дал повод для замены наказания. Данная мера не является каким-то новшеством или прецедентом. Думаю, у него было обманчивое чувство собственной безнаказанности», — пояснил адвокат.

Он также назвал поведение фигуранта в суде «возмутительным».

«Одно дело, когда ты пользуешься своим правом в рамках уголовно-процессуального законодательства заявлять отвод судье и выражать свою позицию. И другое дело – оскорбление других участников процесса. В суде явно учитывалось такое поведение Навального при вынесении решения. Криминалистическая практика предполагает исправление осужденного одной из целей наказания. А тут исправления видно не было», — пояснил юрист.