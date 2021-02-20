Попова выдвинула версию о происхождении COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «России 24» заявила, что коронавирус нового типа был передан человеку, очевидно, через животное.

«Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятной версию о том, что новая коронавирусная инфекция была завезена в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.