В Подмосковье задержаны восемь подозреваемых по делу о серии убийств

В Московской области полицейские задержали восемь подозреваемых, которые причастны к серии убийств, совершенных с 2000 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, пишет ТАСС.

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств», — сказала Волк.

По ее словам, речь идет о вероятном организаторе и семи участниках банды. У них найдены огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Задержанных заключили под стражу.

Ранее в Петербурге задержали членов «китайской триады».