Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

«Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ (клевета)», — сказала судья Вера Акимова.

Наказание будет зачитано позднее.

Обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».