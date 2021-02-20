Возбуждено дело против члена избиркома за нападение на омоновца на незаконной акции в Москве

Следователи завели уголовное дело против члена участковой избирательной комиссии, который нанес удар сотруднику ОМОН на несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

По ее словам, представитель избиркома 1977 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)».

Как рассказала Иванова, 31 января подозреваемый на незаконной акции вблизи Комсомольской площади ударил кулаком омоновца. Фамилию задержанного она не назвала. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что после перекрытия дорог на акции 31 января в Москве было возбуждено уголовное дело.