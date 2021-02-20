Кабмин внес в ГД законопроект по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который будет регулировать отношения в сфере ограничения выбросов парниковых газов. Соответствующий документ был опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что перспективы вхождения России «в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах» сужает «отсутствие на национальном уровне законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов».

«Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов», — сказано в документе.

Там говорится, что в этих целях проект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять отчеты о выбросах парниковых газов в уполномоченный орган.