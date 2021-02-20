Суд оштрафовал Навального по делу о клевете на ветерана

Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает РИА «Новости».

На заседании, которое проходило в субботу, 20 февраля, судья Вера Акимова объявила, что Навальный «по совокупности преступлений [с учетом приговора по »Ив Роше»]» приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу на 850 тыс. руб.

Данное решение пока не вступило в силу. Его можно обжаловать в течение десяти дней.

В этот же день суд признал Навального виновным в клевете на Артеменко.

Ранее обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тыс. руб.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях выложил видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».