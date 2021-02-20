СК проверит материалы об оскорблениях Навальным судьи, прокурора и ветерана

Мировой суд в Москве отправил на проверку в Следственный комитет процессуальные материалы по делу Алексея Навального о клевете на ветерана, где содержатся оскорбления подсудимого в адрес судьи, прокурора и потерпевшего. Об этом пишет ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры, выделить высказывания Навального из материалов настоящего дела и направить в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве», — сказала судья Вера Акимова.

Ранее суд признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях опубликовал видеоролик, где ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим видео блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».