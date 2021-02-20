Бывший схимонах Сергий объяснил слова о миллионах долларов

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о миллионах долларах были поняты неверно: он не давал взятки, а платил повышенный сбор за монастырь. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в обращении бывший схимонах заявил, что он заплатил «несколько миллионов долларов», чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что это противоречило благословениям его духовника.

«Я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН», — сказал Романов.

Ранее бывший схимонах прекратил голодовку в СИЗО.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.