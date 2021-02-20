Посол РФ в США привился от коронавируса препаратом Moderna

Посол РФ в США привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Об этом дипломат сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna. И через четыре недели я сделаю второй укол», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия призывает не политизировать вакцинацию. По его словам, если в стране есть хорошая вакцина, то этой возможностью надо воспользоваться.

Ранее в РФПИ заявили, что готовы помочь Moderna и Pfizer увеличить эффективность их вакцин.