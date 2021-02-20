В Германии задержали пенсионера, подозреваемого в отправке бомб по почте

В Германии задержали пенсионера, которого подозревают в отправке бомб по почте нескольким компаниям. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранители перехватили и обезвредили посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена. Адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее такие же посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. Из-за этого пострадали четыре человека.

Полиция вышла на след 66-летнего мужчины. Его задержали по месту жительства. Известно, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции. Другие детали не уточняются.

Ранее в Домодедово мужчина заявил о бомбе при досмотре.