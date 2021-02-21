Обломки двигателя пассажирского Boeing упали на жилой квартал в США

Обломки двигателя пассажирского Boeing 777 с 241 человеком на борту упали на жилой район в американском штате Колорадо, сообщает Fox News.

Самолет выполнял рейс из Денвера в Гонолулу, после обнаружения неисправности двигателя воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт вылета, указано в сообщении.

На данный момент сведений о пострадавших на борту авиалайнера или в результате падения обломков нет, причина неисправности двигателя не установлена.

17 февраля пассажирский Boeing 737 едва не врезался во взлетно-посадочную полосу при посадке в столичном аэропорту Шереметьево.