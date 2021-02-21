Трое человек погибли при стрельбе у оружейного магазина в США

Трое человек погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы у оружейного магазина в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал WGNO со ссылкой на шерифа Джозефа Лопинто.

«Всего у нас трое умерших <...> у нас есть еще двое раненных, они были доставлены в больницу <...> Насколько я понимаю, стреляли несколько человек», – рассказал шериф.

По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. По информации телеканала, в число погибших входит один из стрелков.

В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

9 февраля стрельба произошла в клинике в штате Миннесота, пострадали пять человек, трое из них получили тяжелые ранения.