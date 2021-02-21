МВД предлагает хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Министерство внутренних дел России предлагает хранить дактилоскопические данные россиян, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до достижения ими 100-летнего возраста, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий законопроект был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации <...> до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», – указано в сообщении.

В МВД отмечают, что на данный момент наблюдается тенденция к увеличению числа россиян, достигших возраста 80 и более лет.

«По достижении указанного возраста повышается степень вероятности возникновения заболеваний, которые приводят к потере памяти. Соответственно увеличение сроков хранения дактилоскопической информации <...> является обоснованным», – пояснили ведомстве.

Ранее сообщалось, что МВД в течение трех лет намерено создать банк биометрических данных граждан России и иностранцев, с помощью которого можно будет идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.