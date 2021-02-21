Два человека погибли при столкновении полиции и протестующих в Мьянме

Двое человек погибли, еще двадцать пострадали при столкновении полицейских с протестующими против военного переворота в Мьянме, сообщает Reuters.

В ходе протестных акций сотрудники полиции и военные открыли огонь по митингующим для разгона демонстрации, указано в сообщении. По данным очевидцев, на месте происшествия были обнаружены следы применения не только резиновых пуль, но и боевых патронов.

«Двадцать человек были ранены, двое погибли», – рассказал глава добровольческой службы экстренной помощи Ко Аунг.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее сообщалось, что в стране почти полностью отключили интернет.