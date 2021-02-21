Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции &laquo;КовиВак&raquo; Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции &laquo;КовиВак&raquo; Центра имени Чумакова

Эксперт рассказал об отличии новой российской вакцины от COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, принципиально отличается от ранее зарегистрированных российских вакцин от коронавируса. Об этом директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал в интервью радио Sputnik.

Новый препарат разработан на основе «целого», но «убитого» вируса, в то время как предыдущие две российские вакцины содержат отдельные фрагменты генома, пояснил эксперт.

«Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт», – пояснил Беспалов.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак». Третья фаза клинических испытаний нового препарата начнется в апреле текущего года.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.