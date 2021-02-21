Эксперт рассказал об отличии новой российской вакцины от COVID-19

Вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, принципиально отличается от ранее зарегистрированных российских вакцин от коронавируса. Об этом директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал в интервью радио Sputnik.

Новый препарат разработан на основе «целого», но «убитого» вируса, в то время как предыдущие две российские вакцины содержат отдельные фрагменты генома, пояснил эксперт.

«Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт», – пояснил Беспалов.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 «КовиВак». Третья фаза клинических испытаний нового препарата начнется в апреле текущего года.