В Москве днем в воскресение ожидается до -7°С и снег

В Москве в воскресенье, 21 февраля, ожидается до -7°С в дневное время и до -15°С – в ночное, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -7 до -5°C. Будет облачно, ожидается снег, местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -15...-13°C. Сохранятся облачность и небольшой снег, местами гололедица. Ветер восточный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 752 мм ртутного столба, ночью – 751 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.