Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении в Норильске

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Общество. Новости

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Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ 6467110 20.02.2021 Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Площадь обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики составила порядка 1 тысячи. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию. Максимально возможное качество. СК РФ
На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года На месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике, 20 февраля 2021 года
Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике Эвакуация пострадавшего при обрушении в цеху на Норильской обогатительной фабрике
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года
Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года Автомобили и спецтехника на территории Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение галереи дробильного цеха, 20 февраля 2021 года
На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года На территории Норильской обогатительной фабрики, 20 февраля 2021 года

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении в Норильске

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Все пятеро пострадавших в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства здравоохранения по Красноярскому краю.

Четверо пострадавших переведены в палаты, еще один находится в реанимации, рассказали в минздраве. Рабочие остаются под медицинском наблюдением, им оказывается необходимая помощь.

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате произошедшего погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура из-за ЧП на фабрике.

По делу о гибели рабочих при обрушении задержаны четверо сотрудников руководства фабрики и компании-подрядчика.

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