Москвичей попросили не ждать ранний приход весны

Российские синоптики полагают, что в этому году в столице не будет ранней весны. Об этом пишут «Известия».

Снегопады были накануне, 20 февраля, и они повторятся через несколько дней. Притом наиболее высокая температура воздуха ожидается в воскресенье, 21 февраля, -17°C... -19°C ночью и -10°C...-12°C днем. Далее морозы будут только крепчать, рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что такая температура в Москве ниже нормы примерно на 10 °C.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, февраль останется морозным, погода будет ниже климатической нормы на 5–6°C.

«Большое количество снега не позволяет говорить о раннем приходе весны. Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова», — подчеркнул Вильфанд.

В Москве днем в воскресенье ожидается до -7°С и снег. С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.