На Сахалине избили 15-летнюю воспитанницу дома-интерната

На Сахалине следователи начали проверку после публикации в СМИ, согласно которой в больницу от ворот дома-интерната в Смирныховском районе была доставлена избитая девушка. Об этом говорится на сайте СУ СК России по региону.

Отмечается, что 15-летняя девушка была доставлена гражданами в медучреждение без обуви и с видимыми телесными повреждениями.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести телесных повреждений устанавливаются. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц воспитательного учреждения.

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