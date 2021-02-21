Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии «потеряла улицы»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протестующие «потеряли улицы».

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих», — сказала она в интервью газете Le Temps.

При этом Тихановская отметила, что оппозиция готовится к предстоящей борьбе. По ее словам, в настоящее время идет работа над объединением разных оппозиционных групп на уровне врачей, учителей или бывших силовиков.

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов в стране.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.