В РФ зарегистрировали тест-систему для определения «британского» штамма COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для определения «британского» штамма коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, эта первая в стране тест-система для определения двух мутаций «британского» штамма COVID-19, методом полимеразной цепной реакции.

Как рассказала руководитель службы Алла Самойлова, эта тест-система была создана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. Ее уже протестировали, она показала высокую эффективность и достоверность результатов.

«Разработка и вывод на рынок первой российской тест-системы для выявления «британского» штамма коронавируса является большим успехом российских ученых», — цитирует Самойлову пресс-служба Росздравнадзора.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России выявили первое заражение британским штаммом коронавируса. По ее словам, заразился россиянин, который недавно вернулся из Великобритании. Позднее ученые научного центра «Вектор» в Новосибирске впервые в истории сфотографировали британский штамм нового коронавируса.